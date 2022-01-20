Bursa'da tek katlı ev alev alev yandı. Vatandaşlar ev sahibine, "Yat kalk dua et, uykudayken yakalanmadın." diyerek moral verdiler.

Bursa İnegöl merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Mezit mahallesinde saat 23.00 sıralarında Metin Haliloğlu'na ait tek katlı bir evde yangın çıktı.

YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Kendini zorlukla evden dışarıya atan Haliloğlu, durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alev topuna dönen eve müdahale ederek, çevredeki evlere sıçramadan 1 saatte söndürdüler.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar, ev sahibine "Yat kalk dua et, uykudayken yakalanmadın." ifadesiyle moral verdiler. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'da bir vatandaşın evi alev alev yandı VİDEO