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    Bursa'da biri nöbet tuttu, diğeri motosiklet çaldı

    Vatandaşların yoğun olduğu bölgede park halinde motosikleti çalıp, kayıplara karışan hırsızlar kameraya yakalandı.
    • İHA
    • 24.09.2020 - 09:46
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    Bursa'da biri nöbet tuttu, diğeri motosiklet çaldı

    Bursa'nın Gençosman semtinde motosikletini yol kenarına park edip postaneye giren bir vatandaş, çıktığında motorunu yerinde bulamadı.

    Motosikletinin çalındığını fark eden adam durumu polise bildirdi.

    KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler görüntülerden eşkalini belirlediği iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Bursa'da biri nöbet tuttu, diğeri motosiklet çaldı

    BİRİ NÖBET TUTTU, BİRİ ÇALDI

    Öte yandan incelenen görüntülerde bölgede bir kişinin kaldırımda nöbet tuttuğu, diğerinin de motoru sürükleyerek götürmeye başladığı görüldü.

    Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Bursa da biri nöbet tuttu, diğeri motosiklet çaldı #1

    Bursa da biri nöbet tuttu, diğeri motosiklet çaldı #2

    Bursa da biri nöbet tuttu, diğeri motosiklet çaldı #3

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