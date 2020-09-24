Bursa'da biri nöbet tuttu, diğeri motosiklet çaldı

Bursa'da biri nöbet tuttu, diğeri motosiklet çaldı

Vatandaşların yoğun olduğu bölgede park halinde motosikleti çalıp, kayıplara karışan hırsızlar kameraya yakalandı.

Bursa'nın Gençosman semtinde motosikletini yol kenarına park edip postaneye giren bir vatandaş, çıktığında motorunu yerinde bulamadı.

Motosikletinin çalındığını fark eden adam durumu polise bildirdi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler görüntülerden eşkalini belirlediği iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da biri nöbet tuttu, diğeri motosiklet çaldı

BİRİ NÖBET TUTTU, BİRİ ÇALDI

Öte yandan incelenen görüntülerde bölgede bir kişinin kaldırımda nöbet tuttuğu, diğerinin de motoru sürükleyerek götürmeye başladığı görüldü.

Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.