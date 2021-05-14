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    Bursa'da birlikte alkol aldığı arkadaşını darbetti

    Tarlada vakit geçirdiği arkadaşı Murat Ö.'yü döverek hastanelik eden Cengiz Z., polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • DHA
    • 14.05.2021 - 13:46
    • Güncelleme : 14.05.2021 - 13:56
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    Bursa'da birlikte alkol aldığı arkadaşını darbetti

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Ahmet Türkel çevre yolu üzerindeki tarlada alkol alan Murat Ö. (22) ve Cengiz Z. (23) arasında, bilnmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.

    ARKADAŞINI HASTANELİK ETTİ

    Aldığı yumruklarla kanlar içinde kalan Murat Ö. yere yığıldı. Kavgaya görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Murat Ö., çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Cengiz Z. ise gözaltına alındı.

    Bursa'da birlikte alkol aldığı arkadaşını darbetti VİDEO

    Bursa da birlikte alkol aldığı arkadaşını darbetti #1

    Bursa da birlikte alkol aldığı arkadaşını darbetti #2

    Bursa da birlikte alkol aldığı arkadaşını darbetti #3

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