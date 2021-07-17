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- Bursa'da bisiklet başında dondurma kaza getirdi: 3 yaralı
Bursa'da bisiklet başında dondurma kaza getirdi: 3 yaralı
Elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 17.07.2021 - 14:47
Bursa’nın İnegöl ilçesinde karayolu kenarındaki yan yolda seyir halinde olan Suriye uyruklu sürücü Leys D. (13) yönetimindeki elektrikli bisiklet, sokaktan çıkan Cahit G. (46) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.
DONDURMA SEVDASI KAZA GETİRDİ
Elektrikli bisiklet sürücüsünün ve arkasındaki arkadaşının kaza sırasında dondurma yediği belirtildi.
Çarpışmanın etkisiyle metrelerce yükselen bisikletin sürücüsü, otomobilin camından içeriye girdi.
3 YARALI
Kaza sonucu bisikletin sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı Muhammed V. (14) ve otomobildeki yolcu Pakize G. (43) yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.