Euro
10.1037
-0.32%
Dolar
8.5173
-0.55%
Altın
496.32
-1.54%
Borsa
1.363
-0.29%
Bitcoin
271.030
1.59%
EXEN Coin
21.87
-7.99%
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Bursa'da bisiklet başında dondurma kaza getirdi: 3 yaralı

    Elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 17.07.2021 - 14:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da bisiklet başında dondurma kaza getirdi: 3 yaralı

    Bursa’nın İnegöl ilçesinde karayolu kenarındaki yan yolda seyir halinde olan Suriye uyruklu sürücü Leys D. (13) yönetimindeki elektrikli bisiklet, sokaktan çıkan Cahit G. (46) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

    DONDURMA SEVDASI KAZA GETİRDİ

    Elektrikli bisiklet sürücüsünün ve arkasındaki arkadaşının kaza sırasında dondurma yediği belirtildi.

    Çarpışmanın etkisiyle metrelerce yükselen bisikletin sürücüsü, otomobilin camından içeriye girdi.

    Bursa da bisiklet başında dondurma kaza getirdi: 3 yaralı #1

    3 YARALI

    Kaza sonucu bisikletin sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı Muhammed V. (14) ve otomobildeki yolcu Pakize G. (43) yaralandı.

    Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
    Bursa da bisiklet başında dondurma kaza getirdi: 3 yaralı #2

    Bursa da bisiklet başında dondurma kaza getirdi: 3 yaralı #3

    Bursa da bisiklet başında dondurma kaza getirdi: 3 yaralı #4

    Bursa da bisiklet başında dondurma kaza getirdi: 3 yaralı #5

    Bursa da bisiklet başında dondurma kaza getirdi: 3 yaralı #6

    Bursa da bisiklet başında dondurma kaza getirdi: 3 yaralı #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir