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- Bursa'da bisiklet hırsızı kameraya yakalandı
Bursa'da bisiklet hırsızı kameraya yakalandı
Bir bina önüne gelen hırsız, kapının önünde bulunan bisikleti çalarak kayıplara karıştı.
- DHA
- 10.02.2021 - 18:42
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi Harman Sokak’taki bir apartmanın önüne gelen hırsız, bina girişindeki bisikleti gözüne kestirdi.
Çevredekilere aldırış etmeyen maskeli şüpheli, bisiklere binerek olay yerinden kaçtı.
POLİS HAREKETE GEÇTİ
Bisikletinin yerinde oladığını fark eden Sabri Kula, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bisikletin çalınma anı ise binanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Bursa'da bisiklet hırsızı kameraya yakalandı