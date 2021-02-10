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    Bursa'da bisiklet hırsızı kameraya yakalandı

    Bir bina önüne gelen hırsız, kapının önünde bulunan bisikleti çalarak kayıplara karıştı.
    • DHA
    • 10.02.2021 - 18:42
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    Bursa'da bisiklet hırsızı kameraya yakalandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi Harman Sokak’taki bir apartmanın önüne gelen hırsız, bina girişindeki bisikleti gözüne kestirdi.

    Çevredekilere aldırış etmeyen maskeli şüpheli, bisiklere binerek olay yerinden kaçtı.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Bisikletinin yerinde oladığını fark eden Sabri Kula, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Bisikletin çalınma anı ise binanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Bursa'da bisiklet hırsızı kameraya yakalandı

    Bursa da bisiklet hırsızı kameraya yakalandı #1

    Bursa da bisiklet hırsızı kameraya yakalandı #2

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