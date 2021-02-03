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    Bursa'da bisiklet hırsızlığı kamerada

    Girdiği sitedeki bisikleti çalıp, bölgeden uzaklaşın hırsızın rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 03.02.2021 - 20:45
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    Bursa'da bisiklet hırsızlığı kamerada

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı İpek Sokak'ta bulunan bir siteye giren kimliği belirsiz şahıs, bahçede bulunan bisikleti çalarak kayıplara karıştı.

    O ANLAR KAMERADA

    Sabah bisikletinin olmadığını gören sahibi kamera kayıtlarını izledikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Ekipler, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

    Bursa'da bisiklet hırsızlığı kamerada

    Bursa da bisiklet hırsızlığı kamerada #1

    Bursa da bisiklet hırsızlığı kamerada #2

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