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- Bursa'da bisiklet hırsızlığı kamerada
Bursa'da bisiklet hırsızlığı kamerada
Girdiği sitedeki bisikleti çalıp, bölgeden uzaklaşın hırsızın rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 03.02.2021 - 20:45
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı İpek Sokak'ta bulunan bir siteye giren kimliği belirsiz şahıs, bahçede bulunan bisikleti çalarak kayıplara karıştı.
O ANLAR KAMERADA
Sabah bisikletinin olmadığını gören sahibi kamera kayıtlarını izledikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi.
Ekipler, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
Bursa'da bisiklet hırsızlığı kamerada