Bursa’da bisikletçi virajı alamadı, bariyerlere girdi

Antrenman yapan bisikletçinin Uludağ'dan inerken yaptığı ve ölümden döndüğü kaza, aksiyon kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Geçtiğimiz haftalarda havaların sıcak olması nedeniyle sabahın erken saatlerinde bisiklet antrenmanı için 3 saat pedal çevirerek Uludağ’a çıkan Ramazan Sarıöz, dönüş yolunda kaza yaptı.

Virajı alamayan Sarıöz, 65 kilometre hızla bariyerlere çarptı.

HAFİF YARALANDI

O anlar saniye saniye aksiyon kamerası tarafından kaydedilirken, kask gözlük gibi güvenlik önlemlerini alan Sarıöz, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Bursa’da bisikletçi bariyerlere çarptı İZLE

ŞOKU KISA SÜREDE ATLATTI

Yoldan geçen vatandaşların yardımıyla üzerindeki şoku atlatan Sarıöz, olay yerine çağrılan ambulansla hastane kaldırıldı.

Bir anlık dalgınlıkla kazayı yaptığını belirten Sarıöz, bu sporu yapanlara güvenlik önlemlerini her zaman almaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.