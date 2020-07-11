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    Bursa'da, bisikletin direksiyonu bacağına saplandı

    Direksiyon kesilerek çıkarılırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
    • DHA
    • 11.07.2020 - 12:55
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    Bursa'da, bisikletin direksiyonu bacağına saplandı

    Bursa'da 13 yaşındaki Kayra A., sabah saatlerinde bisiklet sürerken dengesini kaybederek yere düştü.

    İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde yaşanan olayda devrilen bisikletin direksiyonu, çocuğun bacağına saplandı.

    DİREKSİYON KESİLDİ

    Durumu gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Direksiyon kesilerek, yaralı çocuk kurtarıldı.

    Ambulansa bindirilen yaralı çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Bursa'da, bisikletin direksiyonu bacağına saplandı #1

    Bursa'da, bisikletin direksiyonu bacağına saplandı #2

    Bursa'da, bisikletin direksiyonu bacağına saplandı #3

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