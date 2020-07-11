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- Bursa'da, bisikletin direksiyonu bacağına saplandı
Bursa'da, bisikletin direksiyonu bacağına saplandı
Direksiyon kesilerek çıkarılırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
- DHA
- 11.07.2020 - 12:55
Bursa'da 13 yaşındaki Kayra A., sabah saatlerinde bisiklet sürerken dengesini kaybederek yere düştü.
İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde yaşanan olayda devrilen bisikletin direksiyonu, çocuğun bacağına saplandı.
DİREKSİYON KESİLDİ
Durumu gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Direksiyon kesilerek, yaralı çocuk kurtarıldı.
Ambulansa bindirilen yaralı çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.