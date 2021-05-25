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    Bursa'da bisikletlerin çalınma anı

    İki bisikletin çalındığı hırsızlık anı anbean kaydedildi.
    • DHA
    • 25.05.2021 - 10:16
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 10:22
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    Bursa'da bisikletlerin çalınma anı

    Bursa'da birbirine kilitli iki bisiklet çalındı.

    İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

    BİRBİRİNE KİLİTLİ BİSİKLETLERİ ÇALDI

    İki şüpheli, sokakta birbirine kilitli şekilde duran bisikleti bir süre izledi. Daha sonra şüphelilerden biri, bisikletleri alarak el arabasına koydu.

    Hırsızlık anı saniye saniye görüntülendi.

    Bursa'da bisikletlerin çalınma anı ViDEO

    Bursa da bisikletlerin çalınma anı #1

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