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    Bursa'da bisikletli genç taşlı yolda metrelerce sürüklendi

    Arkadaşlarıyla bisiklet süren genç, taşlı yolda hakimiyetini kaybedince metrelerce sürüklendi. O anlar bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
    • İHA
    • 24.07.2021 - 09:41
    • Güncelleme : 24.07.2021 - 09:57
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    Bursa'da bisikletli genç taşlı yolda metrelerce sürüklendi

    16 yaşındaki Emre V. arkadaşlarıyla birlikte bisikletine atladı, Bursa’nın Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Taşdemir Sokak’ta tura çıktı.

    Bir süre dolaştıktan sonra rampa aşağıya inen genç, hızını alamayınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    METRELERCE SÜRÜKLENDİ

    Yolun taşlık olması sebebiyle bisikletin kontrolünü kaybeden çocuk, düşerek metrelerce sürüklendi.

    Yaşanan feci olay çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

    GÖREN YARDIMA KOŞTU

    Kafasından ve omuzundan yaralanan gencin yardımına arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar koştu.

    İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler de gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

    HASTANEDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR

    Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Emre V.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

    Bursa'da bisikletli genç taşlı yolda metrelerce sürüklendi ViDEO

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    Bursa da bisikletli genç taşlı yolda metrelerce sürüklendi #2

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    Bursa da bisikletli genç taşlı yolda metrelerce sürüklendi #6

    Bursa da bisikletli genç taşlı yolda metrelerce sürüklendi #7

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