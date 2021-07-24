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- Bursa'da bisikletli genç taşlı yolda metrelerce sürüklendi
Bursa'da bisikletli genç taşlı yolda metrelerce sürüklendi
- İHA
- 24.07.2021 - 09:41
- Güncelleme : 24.07.2021 - 09:57
16 yaşındaki Emre V. arkadaşlarıyla birlikte bisikletine atladı, Bursa’nın Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Taşdemir Sokak’ta tura çıktı.
Bir süre dolaştıktan sonra rampa aşağıya inen genç, hızını alamayınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.
METRELERCE SÜRÜKLENDİ
Yolun taşlık olması sebebiyle bisikletin kontrolünü kaybeden çocuk, düşerek metrelerce sürüklendi.
Yaşanan feci olay çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
GÖREN YARDIMA KOŞTU
Kafasından ve omuzundan yaralanan gencin yardımına arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar koştu.
İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler de gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.
HASTANEDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Emre V.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Bursa'da bisikletli genç taşlı yolda metrelerce sürüklendi ViDEO