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    Bursa'da bisikletli gençler, yine tıra tutunarak trafiği tehlikeye attı

    Geçtiğimiz günlerde bir tırın arkasına tutunarak bisikletle tehlikeli yolculuk yapan gençler, yine kameraya yansıdı. Bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğuna, kamera bile yetişemedi.
    • İHA
    • 23.11.2020 - 10:55
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    Bursa'da bisikletli gençler, yine tıra tutunarak trafiği tehlikeye attı

    Bursa’da geçtiğimiz Cuma günü bisikletle yaptıkları tehlikeli yolculukları kameraya yasnıyan iki genç, yine kameralara yakalandı.

    Bursa-Ankara yolunda iki bisikletli genç, trafikte seyir halindeki bir kamyonun arkasına tutunarak yolculuk etti.

    TRAFİĞİ DE KENDİLERİNİ DE TEHLİKEYE ATTILAR

    Kamyonun hızı zaman zaman saatte 80 kilometre hıza ulaşırken, gençlerden birinin zaman zaman bir eliyle arkadaşının arkasına tutunarak sürmesi gözlerden kaçmadı.

    Bursa'da bisikletli gençler, yine tıra tutunarak trafiği tehlikeye attı VİDEO


    CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ

    O anlar başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

    KAMERA YETİŞEMEDİ

    Gençlerin ölümü göze alarak yaptıkları yolculuğa neredeyse kamera yetişemedi.

    Bursa da bisikletli gençler, yine tıra tutunarak trafiği tehlikeye attı #1

    Bursa'da bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada VİDEO

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