- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da bisikletli sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada
Bursa'da bisikletli sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada
Otoban üzerinde hızla ilerleyen kamyonun arkasına tutunan bisikletli sürücü, yürekleri ağza getirdi. O anlar başka bir sürücü tarafından kayda alındı.
- İHA
- 07.01.2022 - 10:04
- Güncelleme : 07.01.2022 - 10:25
Bursa'da, otoban üzerindeki ölümle burun buruna yolculuk yürekleri ağza getirdi.
BİSİKLETLİ SÜRÜCÜ KAMYONA TUTUNDU
Otobanda süratle seyreden kamyonun arkasına tutunan bisikletli, görenlere korku yaşattı.
O ANLAR KAMERADA
Farklı bir araç sürücüsü tarafından ise tehlikeli yolculuk anbean kameralara yansıdı.
Bursa'da bisikletli sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada ViDEO