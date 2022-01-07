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    Bursa'da bisikletli sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada

    Otoban üzerinde hızla ilerleyen kamyonun arkasına tutunan bisikletli sürücü, yürekleri ağza getirdi. O anlar başka bir sürücü tarafından kayda alındı.
    • İHA
    • 07.01.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 10:25
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    Bursa'da bisikletli sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada

    Bursa'da, otoban üzerindeki ölümle burun buruna yolculuk yürekleri ağza getirdi.

    BİSİKLETLİ SÜRÜCÜ KAMYONA TUTUNDU

    Otobanda süratle seyreden kamyonun arkasına tutunan bisikletli, görenlere korku yaşattı.

    O ANLAR KAMERADA

    Farklı bir araç sürücüsü tarafından ise tehlikeli yolculuk anbean kameralara yansıdı.

    Bursa'da bisikletli sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada ViDEO

    Bursa da bisikletli sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada #1


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