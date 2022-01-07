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Bursa'da bisikletli sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Bursa'da bisikletli sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Otoban üzerinde hızla ilerleyen kamyonun arkasına tutunan bisikletli sürücü, yürekleri ağza getirdi. O anlar başka bir sürücü tarafından kayda alındı.