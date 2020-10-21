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- Bursa'da bisikletten geriye sadece tekeri kaldı
Bursa'da bisikletten geriye sadece tekeri kaldı
Bursa'da hırsızlar, kilidini kıramadıkları bisikletin ön tekerini bırakıp kayıplara karıştı.
- İHA
- 21.10.2020 - 09:26
Doğa yürüyüşüne katılmak için sabah bisikletiyle Bursa'nın Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi’nden yola çıkan Ö.B., bisikletini Nilüfer metro istasyonundaki bisiklet parkına kilitledi.
Nilüfer Belediyesi'nindüzenlediği doğa yürüyüşüne katılan Ö.B., akşam saatlerinde döndüğünde gözlerine inanamadı.
ÖN TEKERİ KALDI
Bisikletinden geriye sadece tekeri kalmıştı. Kilidi kıramayan hırsızın, bisikletin tekerini sökerek çaldığını anlayan Ö.B., hemen 155’i arayarak şikayetçi oldu.
Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.