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    Bursa'da bisikletten geriye sadece tekeri kaldı

    Bursa'da hırsızlar, kilidini kıramadıkları bisikletin ön tekerini bırakıp kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 21.10.2020 - 09:26
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    Bursa'da bisikletten geriye sadece tekeri kaldı

    Doğa yürüyüşüne katılmak için sabah bisikletiyle Bursa'nın Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi’nden yola çıkan Ö.B., bisikletini Nilüfer metro istasyonundaki bisiklet parkına kilitledi.

    Nilüfer Belediyesi'nindüzenlediği doğa yürüyüşüne katılan Ö.B., akşam saatlerinde döndüğünde gözlerine inanamadı.

    ÖN TEKERİ KALDI

    Bisikletinden geriye sadece tekeri kalmıştı. Kilidi kıramayan hırsızın, bisikletin tekerini sökerek çaldığını anlayan Ö.B., hemen 155’i arayarak şikayetçi oldu.

    Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.

    Bursa da bisikletten geriye sadece tekeri kaldı #1

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    Bursa da bisikletten geriye sadece tekeri kaldı #3

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