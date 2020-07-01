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Bir lojistik depo ile 2 gıda deposunda çıkan yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Samanlı Mahallesi'nde bulunan bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, alevlerin bitişikteki 2 depoya daha sıçraması üzerine büyüdü.

DUMANDAN ETKİLENENLER OLDU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ekibi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen kişilere olay yerinde sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Bursa'da bitişik 3 depoda yangın çıktı

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Biri lojistik depo, 2'si gıda deposu olarak kullanılan binalarda yangın sırasında zaman zaman patlamalar yaşanıyor. İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için yangın söndürme helikopteriyle gelen ekipler de çalışmalara katılıyor.