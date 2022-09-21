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    Bursa’da bombalı terör saldırısının 3 zanlısı tutuklandı

    Bursa'da infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olduğu, bombalı saldırıyı düzenleyen MLKP üyesi 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
    • 21.09.2022 - 19:22
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    Bursa’da bombalı terör saldırısının 3 zanlısı tutuklandı

    20 Nisan'da Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi’ne giden infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsünün geçişi sırasında patlama oldu.

    Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada infaz koruma memurlarından Cengiz Yiğit şehit oldu, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

    Şüpheliler tespit edildi

    Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında terör örgütü MLKP üyesi 3 kişinin ismine ulaşıldı.

    Şüphelilerden Seda Baykal'ın bomba düzeneğini yol kenarındaki elektrik direğinin dibine yerleştirerek, cezaevi servis aracının geçişi sırasında patlattığı belirlendi. Şüphelilerden Dilek Aksu'nun, Baykal'a yardım ve yataklık ettiği, Mehmet Mustafa Uskar'ın da araçla getirip, götürdüğü tespit edildi.

    Bursa’da bombalı terör saldırısının 3 zanlısı tutuklandı #1

    İzmir'de yakalanıp Bursa'ya getirildiler

    Şüphelilerin saklandıkları adresi belirleyen ekipler, 17 Eylül Cumartesi günü operasyon düzenledi. Şüpheliler İzmir'in Dikili ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

    İzmir Emniyeti'ndeki işlemlerinin ardından pazar günü soruşturmanın yürütüldüğü Bursa'ya getirilen 3 şüpheli, Bursa Şehir Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Adliyeye sevkedildiler

    Emniyette susma haklarını kullandıkları belirlenen 3 şüpheli, 4 günlük gözaltı sürelerinin tamamlanmasının ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevkedildi.

    Bursa’da bombalı terör saldırısının 3 zanlısı tutuklandı #2

    Tutuklandılar

    Bursa'da infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olduğu, cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı düzenleyen MLKP üyesi 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Başsavcılık açıklama yaptı

    Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında tespit edilen kamera görüntüleri, tanık beyanları ve parmak izi sonucu elde edilen deliller neticesinde söz konusu saldırıyı silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen Seda Baykal, Dilek Aksu ve Mehmet Mustafa Uskar'ın gerçekleştirdiğinin belirlendiği belirtildi. Şüphelilerin İzmir'in Dikili ilçesinde yakalandığının hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Bursa’da bombalı terör saldırısının 3 zanlısı tutuklandı #3

    "Şüphelilerin yakalanması amacıyla 'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma, Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme ve Nitelikli Kamu Malına Zarar Verme' suçlarından haklarında yakalama kararı çıkarılmıştır. Söz konusu yakalama kararına istinaden yapılan araştırmalar neticesinde, şüphelilerin İzmir İli Dikili İlçesinde saklandıklarının tespit edilmesi üzerine 17/09/2022 tarihinde yapılan operasyon neticesinde olayın failleri olan S.B. ve D.A. isimli şüphelilerle birlikte M.M.U. isimli şüpheli de yakalanarak 18.09.2022 tarihinde Bursa iline getirilmişlerdir. Yakalanan şüpheliler hakkında 4 gün süreyle gözaltına alınmaları kararı verilmiş, bu süre sonunda şüpheliler 21/09/2022 tarihinde adliyede hazır edilerek savunmalarının alınmasına müteakip, 'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma, Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme ve Nitelikli Kamu Malına Zarar Verme' suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiş, talep doğrultusunda şüpheliler S.B., D.A., ve M.M.U. üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmışlardır. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    Bursa’da bombalı terör saldırısının 3 zanlısı tutuklandı #4

    Bursa’da bombalı terör saldırısının 3 zanlısı tutuklandı #5

    Bursa’da bombalı terör saldırısının 3 zanlısı tutuklandı #6

    Bursa’da bombalı terör saldırısının 3 zanlısı tutuklandı #7

    Bursa’da bombalı terör saldırısının 3 zanlısı tutuklandı #8

    Bursa’da bombalı terör saldırısının 3 zanlısı tutuklandı #9

    Bursa’da bombalı terör saldırısının 3 zanlısı tutuklandı #10


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