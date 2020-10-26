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- Bursa’da borç- alacak kavgası: 2 yaralı
Bursa’da borç- alacak kavgası: 2 yaralı
- DHA
- 26.10.2020 - 07:13
- Güncelleme : 26.10.2020 - 07:34
Bursa’nın Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi Ormanlar Caddesi'nde Gökhan ve Mahir T. kardeşler, aralarında borç-alacak nedeniyle husumet bulunan Şeref Gülçin (46) ve oğlu Naci Gülçin (27) ile sokakta karşılaştı.
Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
DÖNER BIÇAĞI VE TABANCAYLA SALDIRI
Araçlarından döner bıçağı ve tabanca alan Gökhan ve Mahir T., baba ile oğluna saldırdı. Çıkan kavgada, Naci Gülçin tabancayla vurularak bacağından, baba Şeref Gülçin ise karın bölgesinden bıçakla yaralandı.
Bursa’da borç- alacak kavgası kamerada İZLE
KARDEŞLER KAÇTI, POLİS PEŞLERİNDE
Gökhan ve Mahir T., kavganın ardından koşarak, olay yerinden uzaklaştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.