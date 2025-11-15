Bursa'da börek almaya gittiği işletmede sevgilisinin cinayetine kurban gitti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sabah kahvaltı yaptığı işletmeye bir süre sonra geri dönen Fevzi K., bu sırada börek almaya gelen eski kız arkadaşı Yasemin Bulut'u tabancayla başından vurdu.

Dışarı çıkan Fevzi K., caddede bu kez silahın namlusunu kendi başına doğrultup tetiği çekti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İşletme çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Yasemin Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

SALDIRGAN DA KURTARILAMADI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fevzi K. ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Fevzi K.'nin de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIZ ARKADAŞINI OLAY ÖNCESİNDE TAKİP ETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Fevzi Köksal'ın sabah işletmede kahvaltı yapıp çıktığı, ardından da olay yeri yakınlarında kadın kuaför dükkanı işleten eski kız arkadaşı Yasemin Bulut börek almaya gelince peşinden geri döndüğü ve burada yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.