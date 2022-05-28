3 bin lira ödüllü börek yeme yarışmasına katılan yarışmacılar, birbirleri ile kıyasıya mücadele etti. Yarışmanın birincisi, 10 dakikada 15 metre 60 santim börek yiyen Erdem Salman oldu.

Bursa’da 3 bin lira ödüllü börek yeme yarışması düzenlendi.

Yarışmacılar, metrelerce börek yiyerek kıyasıya mücadele etti.

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen etkinliğin birincisi, 10 dakika içinde 15 metre 60 santim börek yiyerek Erdem Salman oldu.

Yarışmada ikinci ve üçüncü olanlara ise 500'er lira hediye çeki verildi. İHA’nın haberine göre; Salman, derece alabilmek için buçuk gündür bir şey yemediğini söyledi.

“Birinci geldikten sonra hemen lavaboya koştum”

Salman, "Hedefim Bursa'nın plakası olan 16 metre börek yemekti. Ben 15 metre 60 santim börek yedim. Börekleri yerken çok zorlandım. Birinci geldikten sonra hemen lavaboya koştum. 1,5 gündür hiç bir şey yemiyordum. Bu yarışmaya iyi hazırlandım. Önümüzdeki yıl yarışmaya tekrar katılacağım.” ifadelerini kullandı.

Bursa'da börek yeme yarışmasında kıyasıya mücadele VİDEO



Yarışmaya katılan Nijeryalı yarışmacı, "Hayatımda ilk kez böyle bir yarışmaya katıldım. Yarışmada 5 metre börek yiyebildim. Börek yerken çok zorlandım, çok keyifli bir yarışma oldu." diye konuştu.