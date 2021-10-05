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    Bursa'da boş arazide kasıklarından vurulmuş erkek cesedi bulundu

    Merkez Osmangazi ilçesinde boş bir arazide Adem Parlak'ın kasık kısmından silahla vurulmuş cesedi bulundu.
    • DHA
    • 05.10.2021 - 05:24
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    Bursa'da boş arazide kasıklarından vurulmuş erkek cesedi bulundu

    Bursa merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde, 4'üncü Ay sokak üzerindeki boş arazide hareketsiz yatan bir kişiyi gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı incelemede kasık kısmında silah yarası bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

    2 METRE YAKININDA TABANCA VE BOŞ KOVAN VULUNDU

    Polisin yaptığı araştırmada ise Adem Parlak'a(44) ait olduğunu belirlenen cesedin 2 metre yakınında 1 tabanca ve 1 adet boş kovan bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Parlak'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cinayet ihtimali üzerinde duran polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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