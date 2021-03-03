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    Bursa'da boş yolda kaza

    Sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan yolda bir sürücü otomobili ile çukura düştü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü alkol testi yapmak isteyen polis ekiplerine direndi.
    • DHA
    • 03.03.2021 - 08:41
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 09:00
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    Bursa'da boş yolda kaza

    Bursa’nın Osmangazi ilçesi, Veysel Karani Mahallesi, İnönü Caddesi'nde koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş yolda 16 K 3640 plakalı otomobili ile ilerleyen Ali D. (51), aşırı hız ve uyarı levhalarına dikkat etmemesi nedeniyle araç yoldan çıktı.

    Yol kenarındaki uyarı levhalarına çarpan otomobil daha sonra yol yapım çalışması için açılan çukura düştü.

    KAZAYI GÖRENLER YARDIMA KOŞTU

    Sürücü Ali D. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza sonrası ortaya ilginç görüntüler çıktı.

    Kazayı gören vatandaşlar, hem sürücü Ali D.'nin yardımına koştu hem de durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Bursa'da boş yolda çukura düşen sürücü, polise direndi İZLE

    ALKOL TESTİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENDİ

    Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan Ali D.'ye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

    Bu sırada alkol testi yapmak isteyen polis ekiplerine, "Size saygı duyuyorum" diyerek direnen Ali D., alkolmetreyi üflemedi.

    Ali D. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Bursa da boş yolda kaza #1

    6 BİN 986 TL CEZA KESİLDİ

    Öte yandan hem alkolmetreyi üflemeyi reddeden hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye toplam 6 bin 986 TL para cezası kesildi.

    Çukura düşen otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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