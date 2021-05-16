Bursa'da gece geç saatlerde gerçekleşen trafik kazasında ilginç anlar yaşandı.

Bursa’da sokağa çıkma saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen Hüseyin G., direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla istinat duvarına çarptı.

Gecenin geç saatlerinde meydana gelen kazayı sürücü hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı gören vatandaşların durumu polise bildirmesiyle ilginç anlar yaşandı.

“HEPİNİZ BENİ SOYUYORSUNUZ”

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis merkezine götürülmek istenen sürücü “Ben kaza yapmadım. Siz beni mi soyuyorsunuz. Hepiniz beni soyuyorsunuz” diye diretti.

Sürücü Hüseyin G. zor da olsa polis merkezine götürüldü.

Alkolmetreyi üflemeyi reddeden hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye toplam 6 bin 986 TL para cezası kesildi.

Bursa'da boş yolda kaza yapan sürücüden polise serzeniş: Beni soyuyorsunuz VİDEO