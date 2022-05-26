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    Bursa'da, boşanma aşamasındaki kadına doğalgaz düzenekli tuzak

    N.T. isimli kadının evinden gelen doğalgaz kokusu üzerine harekete geçen ekipler, kapı arkasında evi havaya uçuracak elektrikli düzenek buldu. Kadının eşi ve oğlu gözaltına alındı.
    • 26.05.2022 - 10:29
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    Bursa'da, boşanma aşamasındaki kadına doğalgaz düzenekli tuzak

    Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Sinan Dede Mahallesi’nde, dün saat 17.00 sıralarında, eşi ile boşanma aşamasında olan N.T. isimli kadının yaşadığı evde yoğun doğalgaz kokusu alan komşular durumu ihbar etti.

    Olay yerine ihbar üzerine sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

    Öncelikle binanın doğalgazını ve elektriğini kesen ekipler, binada yaşayan vatandaşları da tahliye etti.

    Kapı arkasındaki düzenek, etkisiz hale getirildi

    DHA’nın haberine göre; N.T.’ye ait daire kapısının çilingir yardımıyla açılmasıyla, kapısının arkasına elektrik fişine takılı şekilde kablolu düzenek kurularak doğalgaz vanalarının açık bırakıldığı tespit edildi.

    Evi havaya uçurması için kurulan düzenek, uzmanlar tarafından etkisiz hale getirdi.

    Şüpheli baba ve oğlu gözaltında

    Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, N.T.’nin boşanmak üzere olduğu kocası M.T. (66) ve oğlu M.T. (34)’yi olayın şüphelisi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı.

    N.T.’nin durumun iyi olduğu öğrenildi.

    Şüphelilerin soruşturması, Asayiş Şube Müdürlüğü’nde devam ediyor.

    Bursa da, boşanma aşamasındaki kadına doğalgaz düzenekli tuzak #1

    Bursa da, boşanma aşamasındaki kadına doğalgaz düzenekli tuzak #2

    Bursa da, boşanma aşamasındaki kadına doğalgaz düzenekli tuzak #3


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