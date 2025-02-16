Bursa'da boya tüpü patladı: 1 yaralı

İHA

Bursa'da yaşanan iş kazasında yürekler ağza geldi.

İnegöl ilçesine Lütfiye Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Muzaffer D., sprey boya alarak evineki koltukları boyamaya başladı.

İşlem sırasında yaşlı adamın elinden düşerek yere çarpan sprey boya tüpü bir anda patladı.

GÖZÜNDEN YARALANDI

Patlayan tüpün parçaları, yaşlı adamın sol gözüne isabet etti.

Görme sorunu yaşayan adam özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan tetkiklerde gözünde görme kaybı olan adam, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.