Bursa'da bozdurduğu altınların parasını kapkaççıya kaptırdı

Yaşlı adamın poşetindeki 59 bin 750 lirayı çalıp kayıplara karışan genç, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi 1. Acar sokak A.D. isimli yaşlı adam, bankaya uğradıktan sonra altınlarını bozdurmak için kuyumcuya gitti.

Bu sırada otobüse de binen yaşlı adamı evine kadar takip eden şüpheli A.Y., adam apartmandan içeri girdiği sırada hemen arkasından girdi.

Poşetindeki 59 bin 750 lirayı çaldı

Poşet içerisinde bulunan 59 bin 750 lirayı alan kapkaççı daha sonra hızla gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Paralarla yakalandı

Çevrede güvenlik kamerası incelemesi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kimliğini tespit ettiği şüpheliyi kısa süre sonra Görükle Mahallesi'nde çaldığı paralarla yakalamayı başardı.

Paraların tamamı yaşlı adama geri verilirken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.