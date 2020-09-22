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    Bursa'da bozulan aracını iterken başka araç çarptı

    Bursa'da, yolda kalan aracını iten kişiye başka bir otomobilin çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 22.09.2020 - 09:41
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    Bursa'da bozulan aracını iterken başka araç çarptı

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen kazada, Enis Şenbaba yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun dışında arızalanan ve sahibi Ufuk Uzun'un ittiği otomobile çarptı.

    3 YARALI

    Kazada, Şenbaba'nın yanı sıra Uzun ve yanındaki Yiğitcan Demirbaş yaralandı. Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları çevredeki çeşitli hastanelere götürdü.

    KAZA

    Kazanın öncesi ve sonrası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Enis Şenbaba'nın otomobili yol kenarından ittirmeye çalıştığı ve sonrasında otomobilin çarptıktan sonra savruldukları görülüyor.

    Bursa'da bozulan aracını iterken başka araç çarptı VİDEO

    KAZA

    KAZA

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