Bursa'da bozulan aracını iterken başka araç çarptı

Bursa'da, yolda kalan aracını iten kişiye başka bir otomobilin çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen kazada, Enis Şenbaba yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun dışında arızalanan ve sahibi Ufuk Uzun'un ittiği otomobile çarptı.

3 YARALI

Kazada, Şenbaba'nın yanı sıra Uzun ve yanındaki Yiğitcan Demirbaş yaralandı. Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları çevredeki çeşitli hastanelere götürdü.

Kazanın öncesi ve sonrası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Enis Şenbaba'nın otomobili yol kenarından ittirmeye çalıştığı ve sonrasında otomobilin çarptıktan sonra savruldukları görülüyor.

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