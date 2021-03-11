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    Bursa'da bu sefer kadına şiddet bir kadından geldi

    Bursa’da süper markette bir kadın, tanımadığı başka bir kişiye "Sen her gün benim evime geliyorsun" diye saldırdı. Saldırgan şahıs ortalığı bir birine kattı.
    • İHA
    • 11.03.2021 - 15:28
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 16:11
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    Bursa'da bu sefer kadına şiddet bir kadından geldi

    Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir süper markette gerçekleşen garip olayda marketten alışveriş yapan bir kadın, daha önce hiç tanımadığı bir kadının saldırısına uğradı.

    HİÇ TANIMADIĞI KADINA BİR ANDA SALDIRDI

    Raftan ürün aldığı sırada, "Sen her gün benim evime geliyorsun" diyen kadının saldırısına uğrayan vatandaş ne yapacağını şaşırdı.

    Yükselen sesleri duyanlar 2 kadını ayırmaya çalıştı. Kimsenin ayıramadığı kadınlar, yakınlarının gelmesiyle sakinleşti.

    Bursa'da bu sefer kadına şiddet bir kadından geldi

    GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİLER

    Darbedilen ve hakarete maruz kalan kadın rapor alıp şikayetçi oldu. Güçlükle sakinleştirilen iki kadın da bir süre sonra mağazadan ayrılırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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