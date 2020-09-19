Bursa'da buluştuğu kişi travesti çıkınca bıçakladı

Evine gittiği ve trans birey olduğunu öğrendiği kişiyi boğazından ve bacağından bıçaklayan adam, sinir krizi geçirince hastaneye kaldırıldı.

32 yaşındaki M.S., telefondan tanıştığı 25 yaşındaki B.Ş. ile fuhuş yapmak için anlaştı.

B.Ş.’ye ait Bursa’nın Osmangazi ilçesi Maksem Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 4’üncü katındaki eve giden M.S., burada B.Ş.’nin trans birey olduğunu fark etti.

İkili arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

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BOĞAZINDAN VE BACAĞINDAN BIÇAKLADI

M.S. tartışma sırasında B.Ş.’yi boğazından ve bacağından hafif şekilde bıçakladı.

Bıçaklanan B.Ş., polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen ekipler, sağlık ekiplerine de bilgi verdi.

Yaralı B.Ş. gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken, şüpheli M.S. ise olay yerinde kriz geçirdi.

FENAŞLAŞAN ADAM DA HASTANEYE KALDIRILDI

M.S.’nin fenalaştığını gören polis ekipleri, yeniden sağlık ekibi istedi. Sağlık ekipleri gelene kadar M.S.’ye müdahaleyi polis yaptı.

Polisler, M.S.’nin kendisine gelmesi için dakikalarca başından ayrılmadı.

M.S., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.