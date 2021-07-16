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    Bursa'da buzdolabına saklanmış uyuşturucu bulundu

    Servet D. isimli şahsın evine düzenlenen baskın sonucunda, 3 kilo 512 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
    • İHA
    • 16.07.2021 - 11:20
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    Bursa'da buzdolabına saklanmış uyuşturucu bulundu

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Servet D. isimli şahsın evinde uyuşturucu bulunduğuna yönelik ihbar aldı.

    TAKSİYLE GEZERKEN BULUNDU

    Servet D. isimli şahsın, taksi ile gezdiğini tespit eden ekipler, aracı Alanyurt yolunda durdurdu.

    Şahsın üst aramasında, 42 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.

    Şahsın Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.

    Bursa da buzdolabına saklanmış uyuşturucu bulundu #1

    BUZDOLABINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Narkotik Büro Amirliği, İnegöl KOM Grup Amirliği ve İnegöl Yunus Ekipleri ile birlikte yapılan aramada buzdolabı içerisinde, 3 kilo 470 gram metanfetamin maddesi tespit edildi.

    Yapılan aramada toplam 3 kilo 512 gram metanfetamin maddesi, 2 adet çalışır halde hassas terazi, 2 bin 700 TL para ele geçirildi. Uyuşturucu taciri gözaltına alındı.

    Bursa da buzdolabına saklanmış uyuşturucu bulundu #2

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