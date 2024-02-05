Bursa'da buzlu göl şoku: Fotoğraf için girdiği gölde kendini suda buldu Uludağ'ın eteklerindeki buz tutan Gököz Göleti'nde fotoğraf çektirmek isteyen genç, aniden buzun kırılmasıyla suya düştü. O anlar izleyenleri güldürdü.

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İHA

Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kimi vatandaşlar sert soğuktan kendini korurken kimisi ise adeta meydan okuyor.

Bunun bir örneği de Bursa'da yaşandı.

Buzlu suda yüzdüler

Gemlik ilçesinde yüzmeye doyamayan bazı vatandaşlar Kurşunlu'da 7 derece olan hava sıcaklığına rağmen, yüzmekten geri durmadı.

Buz gibi suya atlayarak dakikalarca yüzdüler.

Poz verirken kendini suda buldu

Keles ilçesinde ise karlı tepelerin arasında kalan Gököz gölü buz tuttu. Bir kişi arkadaşlarıyla buzun üzerinde fotoğraf çektirmek istedi.

Fakat aniden buzun kırılmasıyla suya düşen kişi hem arkadaşlarını hem de izleyenlerin yüzünü güldürdü.

O anlar kamerada

Başka bir doğasever grup ise yine aynı ilçeye bağlı Dağdibi gölünde buz tutan suyun tadını çıkarmak için suya girip dakikalarca keyif yaptı.

İzleyenlerin içini üşüten görüntüler kameraya anbean yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)