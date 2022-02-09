İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, süratle gelen otomobil çarptı. Çarpışma etkisiyle 30 metre sürüklenen yaralı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinden yola çıkan Cihan D. (35) kontolündeki 16 KCA 83 plakalı otomobil, merkez yönüne ilerlemeye başladı.

Aynı cadde üzerinde yaya olarak ilerleyen Hülya Türkmen (40), karşıya geçmek isterken, süratle gelmekte olan otomobilin altında kaldı.

30 METRE SÜRÜKLENEREK CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle 30 metre sürüklenen kadın ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptığı ilk kontrolde Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan korkunç kaza anı, cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bursa'da caddeden karşıya geçen kadının feci ölümü kamerada VİDEO