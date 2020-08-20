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    Bursa'da çadır kurma kavgası

    Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada bir kişi, otomobilini insanların üzerine sürdü. Olayda 12 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 20.08.2020 - 09:20
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    Bursa'da çadır kurma kavgası

    Bursa'da boş arazide kurdukları çadırda yaşayan 20 aile arasında yer kavgası çıktı.

    Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi Düz Sokak’taki boş araziye kurdukları çadırlarda yaşayan aileler birbirine girdi.

    OTOMOBİLİNİ İNSANLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ

    Kavgada, taş ve sopalar kullanıldı. Kadın ve çocukların da karıştığı olayda, 1 kişi otomobilini onlarca insanın üzerine sürüp, ezmeye çalıştı.

    12 YARALI

    Sürücü, diğer insanlar tarafından durduruldu. Bazı kişilerin yoldan geçen araçlara da taş attığı kavgada 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kavgadaki bazı saldırganlar, polis ekiplerine de taşla saldırdı.

    Bursa da çadır kurma kavgası #1

    POLİS GÜÇLÜKLE AYIRDI

    Polis ekipleri, kalabalığı güçlükle ayırdı. Çadır kuran ailelerin çoğu bölgeden uzaklaşırken, polis çadırların çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Y

    aralılar ise sağlık ekiplerince ambulanslarda tedavi edildi. Olay anı, bir mahaleli tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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