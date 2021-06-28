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- Bursa'da çaldığı aracı parçalamaya çalışan hırsız yakalandı
Bursa'da çaldığı aracı parçalamaya çalışan hırsız yakalandı
34 yaşındaki M.A., iki gün önce çaldığı hafif ticari aracı parçalamaya çalışırken polis tarafından suçüstü yakalandı.
- DHA
- 28.06.2021 - 15:30
Bursa'nın Karacabey ilçesinde Aytaç Murat’a ait hafif ticari araç, 26 Haziran'da çalındı.
Aytaç Murat’ın şikayeti üzerine Karacabey Asayiş Büro Amirliği ve Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, aracı 34 yaşındaki M.A.'nın çaldığını saptadı.
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Aynı gün saat 18.00 sıralarında, belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, M.A.'yı çaldığı aracı parçalamaya çalışırken suçüstü yakaladı.
TUTUKLANDI
Araç sahibine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından M.A., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan M.A.'nın, ilçede farklı tarihlerde yaşanan 2 araç hırsızlığının da şüphelisi olduğu bildirildi.