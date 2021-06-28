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    Bursa'da çaldığı aracı parçalamaya çalışan hırsız yakalandı

    34 yaşındaki M.A., iki gün önce çaldığı hafif ticari aracı parçalamaya çalışırken polis tarafından suçüstü yakalandı.
    • DHA
    • 28.06.2021 - 15:30
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    Bursa'da çaldığı aracı parçalamaya çalışan hırsız yakalandı

    Bursa'nın ​Karacabey ilçesinde Aytaç Murat’a ait hafif ticari araç, 26 Haziran'da çalındı.

    Aytaç Murat’ın şikayeti üzerine Karacabey Asayiş Büro Amirliği ve Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

    Ekipler, aracı 34 yaşındaki M.A.'nın çaldığını saptadı.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDI

    Aynı gün saat 18.00 sıralarında, belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, M.A.'yı çaldığı aracı parçalamaya çalışırken suçüstü yakaladı.

    TUTUKLANDI

    Araç sahibine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından M.A., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Öte yandan M.A.'nın, ilçede farklı tarihlerde yaşanan 2 araç hırsızlığının da şüphelisi olduğu bildirildi.

    Bursa da çaldığı aracı parçalamaya çalışan hırsız yakalandı #1

    Bursa da çaldığı aracı parçalamaya çalışan hırsız yakalandı #2

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