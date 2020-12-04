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- Bursa'da çaldığı ayakkabıları pazar arabasına doldurup kaçtı
Bursa'da çaldığı ayakkabıları pazar arabasına doldurup kaçtı
Girdiği apartmandan çaldığı ayakkabıları girişte bulduğu pazar arabasına koyarak kaçan şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı.
- DHA
- 04.12.2020 - 13:17
- Güncelleme : 04.12.2020 - 14:19
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı 12. Kanarya Sokak’ta bulunan apartmana gelen bir hırsız, kapı önünde bulunan tüm ayakkabıları topladı.
Ayakkabıları elinde taşıyamayan hırsız, bina girişinde bulunan pazar arabasına doldurarak olay yerinden kaçtı.
POLİS HAREKETE GEÇTİ
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
Yaşanan hırsızlık ise apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Bursa'da çaldığı ayakkabıları pazar arabasına doldurup kaçtı VİDEO