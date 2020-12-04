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    Bursa'da çaldığı ayakkabıları pazar arabasına doldurup kaçtı

    Girdiği apartmandan çaldığı ayakkabıları girişte bulduğu pazar arabasına koyarak kaçan şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı.
    • DHA
    • 04.12.2020 - 13:17
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 14:19
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    Bursa'da çaldığı ayakkabıları pazar arabasına doldurup kaçtı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı 12. Kanarya Sokak’ta bulunan apartmana gelen bir hırsız, kapı önünde bulunan tüm ayakkabıları topladı.

    Ayakkabıları elinde taşıyamayan hırsız, bina girişinde bulunan pazar arabasına doldurarak olay yerinden kaçtı.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

    Yaşanan hırsızlık ise apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Bursa'da çaldığı ayakkabıları pazar arabasına doldurup kaçtı VİDEO

    Bursa da çaldığı ayakkabıları pazar arabasına doldurup kaçtı #1

    Bursa da çaldığı ayakkabıları pazar arabasına doldurup kaçtı #2

    Bursa da çaldığı ayakkabıları pazar arabasına doldurup kaçtı #3

    Bursa da çaldığı ayakkabıları pazar arabasına doldurup kaçtı #4

    Bursa da çaldığı ayakkabıları pazar arabasına doldurup kaçtı #5

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