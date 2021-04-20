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    Bursa’da çaldığı bisiklet ile olay yerine gelen kız çocuğu yakalandı

    43 yaşındaki bir kişi ait olan bisikleti çalan kız çocuğu, aynı bisikletle olay yerinde tur atarken yakayı ele verdi.
    • DHA
    • 20.04.2021 - 07:52
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    Bursa’da çaldığı bisiklet ile olay yerine gelen kız çocuğu yakalandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi Bülbüller Sokak'ta Emin Bayezit'e (43)ait bisiklet, dün saat 16.00 sıralarında evinin önünden çalındı.

    İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

    ÇALDIĞI BİSİKLET İLE OLAY YERİNE GERİ DÖNDÜ

    Bugün saat 23.30 sıralarında balkonundan sokağı izleyen Emin Bayezit, bisikletini bir kız çocuğunun sokaklarında kullandığını gördü.

    Şüpheli A.E.'yi (12) yakalayan Bayezit, durumu polise bildirdi. Polis, soruşturma başlattı.

    Bursa’da çaldığı bisiklet ile olay yerine gelen kız çocuğu yakalandı #1

    “ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ”

    Olayı anlatan Emin Bayezit, bisikletin 1 gün önce evinin önünden çalındığını belirterek, "Bu akşam da bisikleti görünce tanıdım. Durumu polise bildirdik. Şikayetçi olacağız." dedi.

    Bursa’da çaldığı bisiklet ile olay yerine gelen kız çocuğu yakalandı #2

    Bursa’da çaldığı bisiklet ile olay yerine gelen kız çocuğu yakalandı #3

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