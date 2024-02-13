Bursa'da çaldığı ürünleri montuna saklayan hırsız kameraya yakalandı

İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'ndeki bir ucuzluk mağazasına giren şüpheli raflardaki ürünleri alıp incelemeye başladı.
Eline aldığı ürünleri montunun cebine koyan şüpheli mağazada gezmeye devam etti.
İş yerinden deodorantlar ve kozmetik ürünleri çalan şüpheli mağazadan çıkarak kayıplara karıştı.
Hırsızlık kamerada
Şahıstan şüphelenen iş yeri sahibi güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızlık olayını fark etti.
Şüphelinin raftaki ürünleri çaldığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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