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    Bursa'da çaldıkları kargo aracını 80 kilometre sonra bırakıp, paketleri alıp kaçtılar

    Dağıtıma çıkan kargo görevlisinin çalışır halde bıraktığı hafif ticari aracı çalan şüpheliler, 80 kilometre gittikten sonra bazı ürünleri aldı, aracı bırakıp kaçtı.
    • 22.09.2022 - 06:08
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    Bursa'da çaldıkları kargo aracını 80 kilometre sonra bırakıp, paketleri alıp kaçtılar

    Sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesinde, kargo dağıtımı yapan Cüneyt K., 16 ASZ 378 plakalı hafif ticari aracını teslimat yapacağı binanın önüne park etti. Kısa sürede döneceğini düşünen Cüneyt K., kontak anahtarını da araçta takılı bırakıp kargo paketini teslim etmek için araçtan indi. Bu sırada kontağın üzerinde fark eden şüpheliler çalıştırdıkları aracı çaldı. Döndüğünde aracını bıraktığı yerde bulamayan Cüneyt K., durumu polise bildirdi. Polis ekipleri aracı bulmak için çalışma başlattı.

    Araç, 80 kilometre uzakta terk edilmiş halde bulundu

    DHA'nın haberine göre, akşam saatlerinde İnegöl ilçesinde arka plakası sökülmüş ve ön plakası bant ile kapatılmış hafif ticari araçtan şüphelenenlerin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, saat 23.30 sıralarında olay yerinden yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta Ertuğrulgazi Mahallesi, Makber Sokak’ta 16 ASZ 378 plakalı aracı çalışır durumda terk edilmiş halde buldu.

    Bursa da çaldıkları kargo aracını 80 kilometre sonra bırakıp, paketleri alıp kaçtılar #1

    Kargoları çalan şüpheliler aranıyor

    Kargo aracında incelemede bulunan polis ekipleri, aracın bagaj kısmında bulunan ve çoğu teknolojik aletlerden oluşan kargo ürünlerinin çalındığını tespit etti. Yapılan incelemenin ardından araç Cüneyt K.’ya teslim edilirken, görgü tanıklarının ifadelerine göre 3 kişi olduğu öğrenilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

    Bursa da çaldıkları kargo aracını 80 kilometre sonra bırakıp, paketleri alıp kaçtılar #2

    Bursa da çaldıkları kargo aracını 80 kilometre sonra bırakıp, paketleri alıp kaçtılar #3

    Bursa da çaldıkları kargo aracını 80 kilometre sonra bırakıp, paketleri alıp kaçtılar #4

    Bursa da çaldıkları kargo aracını 80 kilometre sonra bırakıp, paketleri alıp kaçtılar #5

    Bursa da çaldıkları kargo aracını 80 kilometre sonra bırakıp, paketleri alıp kaçtılar #6

    Bursa da çaldıkları kargo aracını 80 kilometre sonra bırakıp, paketleri alıp kaçtılar #7


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