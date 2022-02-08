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- Bursa'da çaldıkları kasayı açmaya çalışırken yakalandılar
Bursa'da çaldıkları kasayı açmaya çalışırken yakalandılar
Bir iş yerinden çaldıkları çelik kasayı arazide açmaya çalışan 3 şüpheli, suçüstü yakalanıp gözaltına alındı.
- DHA
- 08.02.2022 - 15:05
- Güncelleme : 08.02.2022 - 15:53
Bursa'ın Yıldırım ilçesi, Hacivat Mahallesi'ndeki matbaaya giren şüpheliler, içerideki çelik kasa, pos cihazı ve bilgisayarları çalıp, kamyonete yükledi.
Kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasını da söken şüpheliler, kamyonetle kaçtı.
Sabah iş yerine gelen çalışanlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 şüphelinin kimliklerini belirledi.
KASAYI AÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR
Ekipler, ihbardan 2 saat sonra 3 şüpheliyi Samanlı Mahallesi'ndeki arazide çelik kasayı açmaya çalıştıkları sırada yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, çalınan malzemeler ise iş yeri sahibine teslim edildi.
Bursa'da çaldıkları kasayı açmaya çalışırken yakalandılar VİDEO