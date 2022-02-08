Euro
15.58
0.13%
Dolar
13.65
0.45%
Altın
798.99
0.34%
Borsa
2014
0.80%
Bitcoin
594.693
2.72%
BTXN Coin
33.22
-0.59%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Yağmur 3 C

    Bursa'da çaldıkları kasayı açmaya çalışırken yakalandılar

    Bir iş yerinden çaldıkları çelik kasayı arazide açmaya çalışan 3 şüpheli, suçüstü yakalanıp gözaltına alındı.
    • DHA
    • 08.02.2022 - 15:05
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 15:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da çaldıkları kasayı açmaya çalışırken yakalandılar

    Bursa'ın Yıldırım ilçesi, Hacivat Mahallesi'ndeki matbaaya giren şüpheliler, içerideki çelik kasa, pos cihazı ve bilgisayarları çalıp, kamyonete yükledi.

    Kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasını da söken şüpheliler, kamyonetle kaçtı.

    Sabah iş yerine gelen çalışanlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 şüphelinin kimliklerini belirledi.

    KASAYI AÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

    Ekipler, ihbardan 2 saat sonra 3 şüpheliyi Samanlı Mahallesi'ndeki arazide çelik kasayı açmaya çalıştıkları sırada yakaladı.

    Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, çalınan malzemeler ise iş yeri sahibine teslim edildi.

    Bursa'da çaldıkları kasayı açmaya çalışırken yakalandılar VİDEO

    Bursa da çaldıkları kasayı açmaya çalışırken yakalandılar #1

    Bursa da çaldıkları kasayı açmaya çalışırken yakalandılar #2

    Bursa da çaldıkları kasayı açmaya çalışırken yakalandılar #3

    Bursa da çaldıkları kasayı açmaya çalışırken yakalandılar #4

    Bursa da çaldıkları kasayı açmaya çalışırken yakalandılar #5

    Bursa da çaldıkları kasayı açmaya çalışırken yakalandılar #6

    Bursa da çaldıkları kasayı açmaya çalışırken yakalandılar #7

    Bursa da çaldıkları kasayı açmaya çalışırken yakalandılar #8

    Bursa da çaldıkları kasayı açmaya çalışırken yakalandılar #9

    Bursa da çaldıkları kasayı açmaya çalışırken yakalandılar #10


    Görüş Bildir