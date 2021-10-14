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Bursa'da çalınan para ve çekler, saman balyasından çıktı

Bursa'da çalınan para ve çekler, saman balyasından çıktı

Yenişehir ilçesinde bir iş yerinden içinde 139 bin lira olan çelik kasayı çalıp paraları samanlığa saklayan M.B ve M.Ç. jandarma ekiplerince yakalandı.