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    Bursa'da çalınan para ve çekler, saman balyasından çıktı

    Yenişehir ilçesinde bir iş yerinden içinde 139 bin lira olan çelik kasayı çalıp paraları samanlığa saklayan M.B ve M.Ç. jandarma ekiplerince yakalandı.
    • DHA
    • 14.10.2021 - 04:29
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    Bursa'da çalınan para ve çekler, saman balyasından çıktı

    Çayırlı Mahallesi'ndeki kuruyemişçi dükkanına giren M.B.(38) ve M.Ç.(30), çelik kasayı alarak kaçtı. Şikayet üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, 2 hırsızlık şüphelisini takibe aldı.

    ZANLILAR YAKALANDI

    Yapılan incelemede olay öncesi iş yerine keşif amaçlı geldikleri belirlenen şüpheliler, savcılıktan alınan iznin ardından gözaltına alındı.

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    PARA VE ÇEKLER SAMANLIKTAN ÇIKTI

    M.B ve M.Ç. sorgularında kasayı açtıktan sonra içersine bulunan para, çek ve senetleri, M.B.'ye ait samanlıkta sakladıklarını itiraf etti. Yapılan aramada, saman balyaları arasında saklanan, 139 bin 155 lira para ile 8 çek ve 4 senet ele geçirildi.

    2 şüpheli ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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