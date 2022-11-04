Petrol
98
3.52%
Euro
18.4656
1.58%
Dolar
18.6117
-0.02%
Altın
1.001
2.65%
Borsa
4217
2.71%
Bitcoin
396.506
3.99%
BTXN Coin
10.20
0.59%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Bursa'da çalındı sanılan otomobil dere yatağına düşmüş

    62 yaşındaki Ramazan Altun’un jandarmaya çalıntı ihbarında bulunduğu otomobilinin, el frenini çekmeyi unuttuğu için hareketlenerek dere yatağına düştüğü ortaya çıktı.
    • 04.11.2022 - 18:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da çalındı sanılan otomobil dere yatağına düşmüş

    Bursa'nın Orhaneli ilçesi Erenler köyünde markete alışveriş için giren Ramazan Altun, çıkışta el frenini çekmeyi unutup, bıraktığı 16 ARM 05 plakalı otomobilini göremeyince çalındığını sanarak jandarmaya ihbarda bulundu.

    Altun, aracını bulana 1000 lira vereceğini belirttiği ilan da hazırlattı.

    Sahibi ve jandarma ekipleri tarafından aranan otomobil, olaydan 5 gün sonra 1 kilometre ilerideki dere yatağında, çoban tarafından bulundu.

    Aynı araç olduğu tespit edildi

    Çobanın bildirmesiyle bölgeye giden jandarma ekipleri, otomobilin çalıntı ihbarı yapılan araç olduğunu tespit etti.

    El frenini çekmeyi unuttuğu ortaya çıktı

    Altun’un eğimli alanda park ettiği otomobilinin el frenini çekmeyi unuttuğu için hareketlenerek dere yatağına düştüğü saptandı.

    İHA'nın haberine göre çekici ile düştüğü yerden çıkarılan otomobil, sahibine teslim edildi.

    Bursa da çalındı sanılan otomobil dere yatağına düşmüş #1

    Bursa da çalındı sanılan otomobil dere yatağına düşmüş #2

    Bursa da çalındı sanılan otomobil dere yatağına düşmüş #3


    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    'Enerji krizine somut çözüm gerekli'
    Dünya

    'Enerji krizine somut çözüm gerekli'

    Yatak pozuyla olay yarattı! 'Bu kadar da olmaz'
    Medya

    Yatak pozuyla olay yarattı! "Bu kadar da olmaz"

    Görüş Bildir