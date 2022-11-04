Bursa'da çalındı sanılan otomobil dere yatağına düşmüş

62 yaşındaki Ramazan Altun’un jandarmaya çalıntı ihbarında bulunduğu otomobilinin, el frenini çekmeyi unuttuğu için hareketlenerek dere yatağına düştüğü ortaya çıktı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Erenler köyünde markete alışveriş için giren Ramazan Altun, çıkışta el frenini çekmeyi unutup, bıraktığı 16 ARM 05 plakalı otomobilini göremeyince çalındığını sanarak jandarmaya ihbarda bulundu.

Altun, aracını bulana 1000 lira vereceğini belirttiği ilan da hazırlattı.

Sahibi ve jandarma ekipleri tarafından aranan otomobil, olaydan 5 gün sonra 1 kilometre ilerideki dere yatağında, çoban tarafından bulundu.

Aynı araç olduğu tespit edildi

Çobanın bildirmesiyle bölgeye giden jandarma ekipleri, otomobilin çalıntı ihbarı yapılan araç olduğunu tespit etti.

El frenini çekmeyi unuttuğu ortaya çıktı

Altun’un eğimli alanda park ettiği otomobilinin el frenini çekmeyi unuttuğu için hareketlenerek dere yatağına düştüğü saptandı.

İHA'nın haberine göre çekici ile düştüğü yerden çıkarılan otomobil, sahibine teslim edildi.