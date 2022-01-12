Bursa'da çalıntı aracı makas ile çalıştıran şüpheliler yakalandı

Osmangazi ilçesinde makas ile çalıştırılan çalıntı minibüsün tehlikeli manevralar sergilemesiyle polis ekipleri harekete geçti. Kaçan şüpheli kamyon çıkmaz sokakta yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, kontrolsüz hareketler yapan plakasız minibüs sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu.

Uyarıya uymayan sürücü ara sokaklara kaçarak, kaldırım ve tabelaların üzerinden geçip tehlikeli manevralar yaptı.

KOVALAMACA SONUCU ÇIKMAZ SOKAKTA YAKALANDILAR

Kaçan minibüsün peşine düşen çok sayıda polis ekibi, 25 kilometre kovalamaca sonrasında çıkmaz sokağa giren şüpheli aracı yakaldı. Duran araçtaki sürücü Bilal G. ve yanında bulunan arkadaşı Maşalah S. polis ekiplerince etkisiz hale getirildiler.

ARACI MAKAS YARDIMIYLA ÇALIŞTIRDILAR

Araçta yapılan incelemelerde aracın çalıntı olduğu öğrenilirken makas ile aracı çalıştırdıkları ve daha yeni çaldıkları öğrenilirken aracın içinde kendi plakası ve başka araca ait çalıntı plaka bulundu.

PARA CEZASI UYGULANIP EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Sürücüye, dur ihtarına uymamaktan 166 TL, hatalı şerit değiştirmeden 216 TL, kırmızı ışığa uymama 427 TL, makas atma 1400 TL ve drift atmaktan 6700 TL cezai işlem uygulandı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. Şüpheliler ise polis merkezine götürüldüler.