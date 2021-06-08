- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da cam kapıya çarpan vatandaş
Bursa'da cam kapıya çarpan vatandaş
Cam kapıyı fark etmeyen vatandaşın yaşadığı acı dolu kaza kameraya yansıdı.
- İHA
- 08.06.2021 - 10:45
- Güncelleme : 08.06.2021 - 10:53
Bursa'da dışarı çıkmak isteyen vatandaş, talihsizlik yaşadı.
Bir dükkandaki masada oturan vatandaş, ayağa kalkıp dışarı çıkmak için kapıya doğru yöneldi.
CAM KAPIYA ÇARPMA ANI
O sırada cam kapıyı fark etmeyen kişi, sert bir şekilde cam kapıya çarptı.
Talihsiz kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'da cam kapıya çarpan vatandaş ViDEO