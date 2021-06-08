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    Bursa'da cam kapıya çarpan vatandaş

    Cam kapıyı fark etmeyen vatandaşın yaşadığı acı dolu kaza kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 08.06.2021 - 10:45
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 10:53
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    Bursa'da cam kapıya çarpan vatandaş

    Bursa'da dışarı çıkmak isteyen vatandaş, talihsizlik yaşadı.

    Bir dükkandaki masada oturan vatandaş, ayağa kalkıp dışarı çıkmak için kapıya doğru yöneldi.

    CAM KAPIYA ÇARPMA ANI

    O sırada cam kapıyı fark etmeyen kişi, sert bir şekilde cam kapıya çarptı.

    Talihsiz kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Bursa'da cam kapıya çarpan vatandaş ViDEO

    Bursa da cam kapıya çarpan vatandaş #1

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