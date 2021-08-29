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    Bursa'da camdaki çiçeği çalan kadın kamerada

    Yaşlı bir kadının yolda yürürken camın önünde gördüğü çiçeği saksıdan sökerek çaldığı anlar, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 29.08.2021 - 09:56
    • Güncelleme : 29.08.2021 - 10:12
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    Bursa'da camdaki çiçeği çalan kadın kamerada

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolda ilerlerken bir evin camının önünde duran saksıdaki çiçeği gözüne kestiren yaşlı kadın, önce etrafı kontrol etti.

    Sonra saksının yanına gelerek çiçeği toprağıyla söküp aldı.

    Yaşlı kadın bir şey olmamış gibi koparıp yoluna devam etti.

    KAMERAYA YANSIDI

    Ev sahibi eve geldiğinde, saksıdaki çiçeğini göremeyince güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde yaşlı bir kadının saksıdaki çiçeği alarak gittiğini gördü.

    İlk defa başına böyle bir şey geldiğini belirten ev sahibi şaşkınlığını gizleyemedi.

    Bursa'da camdaki çiçeği çalan kadın kamerada ViDEO

    Bursa da camdaki çiçeği çalan kadın kamerada #1

    Bursa da camdaki çiçeği çalan kadın kamerada #2

    Bursa da camdaki çiçeği çalan kadın kamerada #3

    Bursa da camdaki çiçeği çalan kadın kamerada #4

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