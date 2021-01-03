Sokağa çıkma kısıtlamasında caminin çatısında yakalanan hırsızlık şüphelisi Kamil İ., itfaiye yardımıyla çatıdan indirilerek gözaltına alındı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde bulunan Küba Camii’nde kısıtlama saatlerinde caminin çatısında birinin gezdiğini görenler, polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çatıda gezen kişinin, daha önce çok sayıda hırsızlık olayına karışan Kamil İ. olduğunu belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, caminin çatısına çıkarak, şüpheliyi sıkıştırdı. Kamil İ.'nin çatıdan inememesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

İTFAİYE SEPETİYLE İNDİRİLDİ

Olay yerine gelen itfaiyeciler, sepetli itfaiye aracıyla Kamil İ.'yi çatıdan indirdi.

Ayrıca şüphelinin yanında bulunan çantasını inceleyen ekipler, hırsızlık olayında kullanıldığı düşünülen demir makası ve tornavida gibi malzemelerle çalıntı olduğu düşünülen birçok eşya olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan Kamil İ., emniyete götürüldü.

Bursa'da cami çatısında yakalanan hırsız, itfaiye sepetiyle indirildi ViDEO









































