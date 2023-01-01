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    Bursa'da cami çıkışında eski patronu öldürdü

    Cami çıkışında eski patronu Cafer Aydın'ı öldüren 17 yaşındaki A.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • 01.01.2023 - 19:56
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    Bursa'da cami çıkışında eski patronu öldürdü

    Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Kurtuluş Mahallesi'ndeki Kurtuluş Camisi'nde, geçtiğimiz Cuma günü saat 14.00 sıralarında, A.İ. (17), camiye gelen Cafer Aydın'ı (65) çıkışta beklemeye başladı.

    Cafer Aydın camiden çıktığı sırada A. İ. , belinden çıkardığı tabancayla altı el ateş etti. Mermiler, Aydın’ın bacağına ve göğsüne isabet etti.

    Ağır yaralanan Aydın, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Tutuklandı

    Kaçan şüpheli A.İ., suç unsuru silahıyla camiden 800 metre ileride bulunan otluk alanda yakalandı.

    Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere önce Görükle Polis Karakolu'na ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.İ., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bursa'da cami çıkışında eski patronu öldürdü

    Cafer Aydın'ın eski patronu olduğu öğrenildi

    İHA'nın haberine göre; öte yandan A.İ., emniyetteki ifadesinde Cafer Aydın'a ait çay ocağında çalışırken parasını alamadığını, bu yüzden olayı gerçekleştirdiğini söylediği aktarıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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