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    Bursa'da cami tuvalet görevlisi ölü bulundu

    Camideki temizlik görevlisi Metin Çavuş, ısınmak için yaktığı tüp ocağından çıkan gazdan zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 24.03.2022 - 15:10
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 16:10
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    Bursa'da cami tuvalet görevlisi ölü bulundu

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi, Yeşil Bursa Caddesi'ndeki Burhaniye Camisi'nin tuvalet temizliğinde görevli Metin Çavuş (69), ısınmak için yaktığı tüp ocağından sızan gazdan zehirlendi.

    TÜPTEN SIZAN GAZ ZEHİRLEDİ

    Cami cemaatinin Çavuş'u hareketsiz görmesi üzerine durum ekiplere bildirildi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çavuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Çavuş'un cesedi, İnegöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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