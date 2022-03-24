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- Bursa'da cami tuvalet görevlisi ölü bulundu
Bursa'da cami tuvalet görevlisi ölü bulundu
Camideki temizlik görevlisi Metin Çavuş, ısınmak için yaktığı tüp ocağından çıkan gazdan zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.
- DHA
- 24.03.2022 - 15:10
- Güncelleme : 24.03.2022 - 16:10
Bursa'nın İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi, Yeşil Bursa Caddesi'ndeki Burhaniye Camisi'nin tuvalet temizliğinde görevli Metin Çavuş (69), ısınmak için yaktığı tüp ocağından sızan gazdan zehirlendi.
TÜPTEN SIZAN GAZ ZEHİRLEDİ
Cami cemaatinin Çavuş'u hareketsiz görmesi üzerine durum ekiplere bildirildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çavuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Çavuş'un cesedi, İnegöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.