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    Bursa'da cami tuvaletinde kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti

    Tarihi hanlar bölgesinde 60 yaşındaki esnaf, cami tuvaletinde ölü bulundu. Esnafın kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.
    • DHA
    • 09.12.2020 - 11:10
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    Bursa'da cami tuvaletinde kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti

    Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki tarihi hanlar bölgesinde esnaflık yapan Sami Ergin (60), ihtiyacını gidermek için Orhanbey Mahallesi’ndeki Orhan Camii’nin tuvaletine girdi.

    Yaklaşık yarım saat içeriden çıkmayan Ergin, tuvalet görevlisinin dikkatini çekti.

    TUVALET GÖREVLİSİ ÇIKMAYINCA, İÇERİ GİRDİ

    Defalarca Ergin’e seslenmesine rağmen cevap alamayan tuvalet görevlisi, içeri girip baktı. Görevli, Ergin’in içeride hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ergin’in hayatını kaybettiğini belirledi.

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    KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ OLABİLİR

    Bunun üzerine olay yerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

    Ekipler Ergin’in ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlatırken, talihsiz adamın kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

    Kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

    Bursa da cami tuvaletinde kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti #2

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