- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da cami tuvaletinde şüpheli ölüm
Bursa'da cami tuvaletinde şüpheli ölüm
Bursa’nın İznik içerisindeki bir caminin tuvaletinde kanlar içerisinde yanında bıçak olan bir ceset bulundu.
- İHA
- 31.03.2021 - 18:13
Çınarlı Cami tuvaletinin kapısının uzun süre kilitli halde durmasından şüphelenen cami cemaati durumu polise bildirdi. Tuvaletin demir kapısı itfaiye ekipleri tarafından kesilince korkunç olay ortaya çıktı.
CESEDİN YANINDA BIÇAK BULUNDU
Kapının hemen arka kısmında kanlar içerisinde birinin yattığı yanında birde bıçak bulunduğu tespit edildi. Kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.