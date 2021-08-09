- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa’da camilerdeki musluk ve bataryalar çalındı
Bursa’da camilerdeki musluk ve bataryalar çalındı
Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Bahçelievler ve Sırma camilerinin şadırvanlarındaki musluklar ve bataryalar çalındı. Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
- İHA
- 09.08.2021 - 16:51
- Güncelleme : 09.08.2021 - 16:59
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Bahçelievler ve Sırma camilerinin şadırvanları hırsızların hedefi oldu.
İki camideki 5 musluk ve batarya, kimliği belirsiz kişilerce yerinden sökülerek çalındı.
Namaz kılmak için camilere gelen vatandaşlar, musluklar olmayınca abdest alamadı.
“BU HIRSIZLIĞA BİR ANLAM VEREMİYORUZ”
Muslukları kendi imkanları ile yenileyen cami cemaati, “Bu hırsızlığa bir anlam veremiyoruz. Allah ıslah etsin.” ifadelerini kullandı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı.
Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.