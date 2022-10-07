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    Bursa'da camilere dadanan 2 şahıs önce dua etti sonra musluk çaldı

    Osmangazi'de camilerin avlularında bulunan yatırlara dua ettikten sonra muslukları ve elektrik kablolarını çalan 2 şüpheli, tutuklandı.
    • 07.10.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 10:54
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    Bursa'da camilere dadanan 2 şahıs önce dua etti sonra musluk çaldı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde camilere dadanan hırsızlarların tavırları görenleri şoke etti.

    2 şahıs, merkezdeki camilerin musluklarını ve elektrik kablolarını çaldı.

    İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

    Önce dua ettiler sonra hırsızlık yaptılar

    Olay yerine gelen ekipler, 125 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Görüntülerde, hırsızların önce camilerin avlularında bulunan yatırlara dua ettiği ve daha sonra da musluk ve elektrik kablolarını çaldığı belirlendi.

    Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

    2 şüpheli gözaltına alındı

    Zanlıların önceden de birçok suç kaydı bulunan Ö.Y. ve M.K. olduğu belirlendi. Şüphelilerin ikametlerini tespit eden ekipler, baskın düzenleyerek iki şüpheliyi gözaltına aldı.

    2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Hakim karşısına çıkarılan Ö.Y. ve M.K. isimli şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bursa da camilere dadanan 2 şahıs önce dua etti sonra musluk çaldı #1

    Bursa da camilere dadanan 2 şahıs önce dua etti sonra musluk çaldı #2

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