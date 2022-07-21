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    Bursa'da camını kırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı

    Kalp krizi geçiren babası için çağırdığı ambulansın camını geç kaldığı gerekçesiyle kıran Nizamettin P. elini kesti. Baba-oğul kırık camlı ambulansla hastaneye götürüldü.
    • 21.07.2022 - 19:52
    • Güncelleme : 21.07.2022 - 22:06
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    Bursa'da camını kırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı

    Bursa'nın Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Şevket Durmuş Caddesi’ndeki evinde kalp krizi geçiren Şehzat P.'nin yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

    DHA'nın haberine göre ambulans hastayı almak için yola çıktığında Şehzat P., yakınları tarafından kendilerine ait özel minibüsle hastaneye götürülmek istendi.

    O sırada minibüs ile yolda karşılaşan sağlık ekipleri, kalp krizi geçiren Şehzat P.'yi ambulansa almak için aracı durdurdu.

    Ambulansın camını kırdı

    Sağlık ekipleri, Şehzat P.’yi ambulansa aldığı sırada oğlu Nizamettin P., sağlık ekiplerine geç geldikleri gerekçesiyle tepki gösterdi. Ambulansa binmek isteyen Nizamettin P. ile sağlık ekipleri arasında tartışma yaşandı.

    Bu sırada ambulansa saldıran Nizamettin P., aracın arka camına yumruk atarak, camı kırdı.

    Bursa da camını kırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı #1

    Kırık camlı ambulansla saldırgan ve babası hastaneye kaldırıldı

    Kırılan camın kolunu kestiği Nizamettin P. ve babası Şehzat P., ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Bursa da camını kırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı #2

    Duran kalbi yeniden çalıştırıldı

    Hastanede de taşkınlık çıkaran Nizamettin P.’nin, kesilen koluna sağlık ekipleri müdahale ederken, Şehzat P.'nin duran kalbi yeniden çalıştırdı.

    Şehzat P., Orhangazi Devlet Hastanesi’ndeki müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

    Sağlık ekiplerine saldıran Nizamettin P. ise tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

    Bursa da camını kırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı #3

    Bursa da camını kırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı #4


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