Bursa'da camını kırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı

Kalp krizi geçiren babası için çağırdığı ambulansın camını geç kaldığı gerekçesiyle kıran Nizamettin P. elini kesti. Baba-oğul kırık camlı ambulansla hastaneye götürüldü.

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Şevket Durmuş Caddesi’ndeki evinde kalp krizi geçiren Şehzat P.'nin yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

DHA'nın haberine göre ambulans hastayı almak için yola çıktığında Şehzat P., yakınları tarafından kendilerine ait özel minibüsle hastaneye götürülmek istendi.

O sırada minibüs ile yolda karşılaşan sağlık ekipleri, kalp krizi geçiren Şehzat P.'yi ambulansa almak için aracı durdurdu.

Ambulansın camını kırdı

Sağlık ekipleri, Şehzat P.’yi ambulansa aldığı sırada oğlu Nizamettin P., sağlık ekiplerine geç geldikleri gerekçesiyle tepki gösterdi. Ambulansa binmek isteyen Nizamettin P. ile sağlık ekipleri arasında tartışma yaşandı.

Bu sırada ambulansa saldıran Nizamettin P., aracın arka camına yumruk atarak, camı kırdı.

Kırık camlı ambulansla saldırgan ve babası hastaneye kaldırıldı

Kırılan camın kolunu kestiği Nizamettin P. ve babası Şehzat P., ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Duran kalbi yeniden çalıştırıldı

Hastanede de taşkınlık çıkaran Nizamettin P.’nin, kesilen koluna sağlık ekipleri müdahale ederken, Şehzat P.'nin duran kalbi yeniden çalıştırdı.

Şehzat P., Orhangazi Devlet Hastanesi’ndeki müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Sağlık ekiplerine saldıran Nizamettin P. ise tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.





